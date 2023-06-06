МИД: неизбрание Беларуси в Совет Безопасности ООН не снизит нашу активность в организации

В Нью-Йорке завершилось голосование на выборах непостоянного члена Совбеза ООН на 2024-2025 годы. Беларусь на протяжении 15 лет являлась единственным кандидатом от Восточноевропейской региональной группы. Однако в нарушение всех соглашений и принципов дипломатии на этот же срок выдвинулась Словения, хотя ранее подавала заявку на 2042-2043 годы. Как и спланировали западные политтехнологи, наше место в Совбезе отдали Словении. Постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков уверен, что это попытка наказать Минск за его независимую внешнюю политику.

Главное - уверенная в своей правоте и приверженная уставным принципам ООН позиция Беларуси на международной арене незыблема и уважаема.

Мы благодарны всем государствам, которые нас поддержали, не поддавшись на попытки манипулирования процедурой выборов. Нынешнее неизбрание не снизит динамики нашей активности в организации. Мы продолжим работу по подготовке к участию в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется в сентябре этого года, и во всех сопутствующих мероприятиях высокого уровня. Мы также будем продолжать продвигать наши внешнеполитические инициативы, которые давно и широко известны в ООН. Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси

Неизбрание Беларуси в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН является результатом применения циничных манипуляций со стороны западных стран. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал доцент государственного университета "Дубна" Константин Шадров. По словам эксперта, подобный конфронтационный шаг лишний раз доказывает стремление политического Запада к контролю над ООН вопреки принципам равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, заложенным в ее основание.

Очевидно, что в Совете Безопасности ООН преобладают страны Запада совершенно непропорционально их доли в составе стран мира. Меньшинство, причем агрессивное меньшинство борется как раз против демократии, против многообразия, борется за то, чтобы заткнуть рот всем, кто с ними не согласен и на геополитической арене, и на внутриполитической арене. Мы видим, что слова про демократию - это только лишь пропаганда, а реальность - это жесткий, геополитический такой, знаете, тоталитаризм или диктатура. Константин Шадров

"Беларусь - это действительно страна с огромным историческим опытом, с руководством, способным формулировать независимое самостоятельное суждение, - считает он. - Это в мире современном очень востребовано, но не востребовано теми, кто доминирует на международной арене. Если бы белорусский голос был услышан, если бы ей предоставили место в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена, я думаю, что белорусские представители смогли бы донести до мира дополнительно свои взгляды, правду о том, что происходит, конструктивные предложения, и, конечно же, в этом смысле вклад был бы, что называется, бесценным.