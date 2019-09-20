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МИД обратил внимание, что визы для белорусов в ОАЭ остаются

Сегодня МИД обратил внимание на необходимость виз для белорусов, путешествующих в Арабские Эмираты. Безвизовое посещение станет возможным только после процедуры ратификации необходимых документов, которая пока не завершена.

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