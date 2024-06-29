МИД прокомментировал недопуск белорусских парламентариев на сессию ПА ОБСЕ в Румынии

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал недопуск белорусских парламентариев на сессию ПА ОБСЕ в Румынии, пишет БЕЛТА.



В Бухаресте 29 июня начнется 31-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Однако Румыния отказала предоставить право въезда для белорусских парламентариев. Таким образом румынские власти намеренно сорвали участие делегации Национального собрания Беларусь в ежегодной сессии ПА ОБСЕ.



"Действия Бухареста ведут к еще большему разобщению в условиях и так серьезной эскалации военно-политической ситуации в регионе ОБСЕ. Но к глубокому сожалению, такие неправомерные шаги со стороны группы западных стран уже стали определенной системой", - отметил Анатолий Глаз.



В МИД пояснили, что государство - участник ОБСЕ, которое принимает на себя ответственность провести ежегодную сессию ПА ОБСЕ, обязано соблюдать принцип открытости мероприятий. Это закреплено даже в отдельной резолюции Парламентской ассамблеи 2016 года "Беспрепятственный доступ членов парламентской ассамблеи ОБСЕ, участвующих в любых официальных мероприятиях ОБСЕ и в прочей парламентской деятельности". Она декларирует необходимость содействия полноценному инклюзивному межпарламентскому диалогу.



"Так что, присутствие на ассамблее - законное право наших парламентариев. Но группа стран совершенно намеренно принимает решение, направленное на подрыв основ функционирования организации, на осознанную деградацию самой идеи создания ОБСЕ. Эти страны показывают нам, что не намерены соблюдать никакие правила, которые создают им даже минимальный дискомфорт", - подчеркнул пресс-секретарь.



По его словам, такие поступки нивелируют роль Парламентской ассамблеи как ключевого форума ОБСЕ для межпарламентского взаимодействия и ведут к недееспособности механизмов ОБСЕ.



"В этой ситуации вполне оправданно заявление наших парламентариев об отказе признавать решения данной сессии", - резюмировал Анатолий Глаз.