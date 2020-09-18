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МИД: Резолюцию Совета ООН по правам человека рассматриваем как травлю Беларуси

МИД нашей страны выступил с реакцией на принятие резолюции по Беларуси Советом ООН по правам человека. Как отмечается в комментарии, дебаты в Женеве были проведены в срочном порядке.

"По сути, мы стали свидетелями срежиссированного и проведенного ЕС при участии "статистов" политического действа. Сегодняшний "театр абсурда" на площадке ООН - очередное свидетельство того, что Совет по правам человека превратился в инструмент реализации меркантильных интересов европейской дипломатии. Поэтому принятую сегодня резолюцию мы рассматриваем в качестве очередного этапа кампании травли Беларуси со стороны ЕС. Теперь уже с использованием авторитета универсальной международной организации при молчаливом согласии части мирового сообщества".

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