МИД РФ: ответные меры на визовые ограничения Евросоюза последуют, но Россия не будет закрываться от граждан ЕС

Ответные меры на визовые ограничения со стороны Евросоюза последуют, но Россия не будет закрываться от граждан ЕС. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщаетБелТА.

"Абсолютным приоритетом при проработке ответных мер, а они, конечно, последуют на недружественную политику Евросоюза, будут интересы наших граждан и вопросы обеспечения национальной безопасности", - сказала Мария Захарова.



Вместе с тем она подчеркнула: "Закрываться от жителей Евросоюза мы не собираемся. Россия - открытая, подлинно свободная страна, которая с уважением относится ко всем народам вне зависимости от интеллектуальных способностей их элит. Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, безусловно, будут иметь возможность это сделать".