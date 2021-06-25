МИД России: Новый пакет санкций ЕС против Беларуси - неприкрытое вмешательство во внутренние дела республики

Расцениваем санкционный выпад как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, политического подкупа тех сил, прикормленных в ряде еэсовских столиц, которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной цветной революции с катастрофическими последствиями. Собственно, отдельные страны и структуры ЕС уже и не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России