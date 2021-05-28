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МИД России: Запад ставит под угрозу безопасность пассажиров
Запрет полетов через Беларусь по политическим мотивам - полная безответственность, которая ставит под угрозу безопасность пассажиров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На своей странице в Facebook пресс-секретарь отметила, что в современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл и способна, несмотря на нерасторопность в других насущных вопросах, перекроить маршрут сотен полетов за один день, создав колоссальные проблемы гражданам.
Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России:То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Беларуси по политическим мотивам, полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров.
Официальный представитель МИД России призвала Брюссель научиться принимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан.
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