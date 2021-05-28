МИД России: Запад ставит под угрозу безопасность пассажиров

Запрет полетов через Беларусь по политическим мотивам - полная безответственность, которая ставит под угрозу безопасность пассажиров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На своей странице в Facebook пресс-секретарь отметила, что в современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл и способна, несмотря на нерасторопность в других насущных вопросах, перекроить маршрут сотен полетов за один день, создав колоссальные проблемы гражданам.