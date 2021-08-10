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МИД: Санкциями Запад добивается смены власти в Беларуси
Введенные односторонние меры в отношении нашей страны идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ.
МИД Беларуси решительно осудил новые санкции против нашей страны.
Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом. Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа. Единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, - это смена власти в Беларуси. В ход идет весь арсенал методов холодной войны в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях, вплоть до финансово-экономического удушения государства.
МИД проведет тщательную оценку принятых США, Великобританией и Канадой ограничений против нашей страны. Без ответа враждебная политика не останется.
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