Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Беларусь
Автор:Редакция news.by
Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Беларусь с двухдневным визитом.
Глава российского правительства примет участие в запланированных на 1-2 октября заседаниях Совета министров Союзного государства РФ и Беларуси, а также встречах Евразийского межправительственного совета.
Кроме того, в эти дни в Минске проходит международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь", которой Мишустин также обычно уделяет большое внимание. В частности, на августовской встрече руководителей правительств стран ЕАЭС именно российский премьер пригласил коллег посетить выставку.