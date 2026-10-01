Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Беларусь

Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Беларусь с двухдневным визитом.

Глава российского правительства примет участие в запланированных на 1-2 октября заседаниях Совета министров Союзного государства РФ и Беларуси, а также встречах Евразийского межправительственного совета.

Кроме того, в эти дни в Минске проходит международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь", которой Мишустин также обычно уделяет большое внимание. В частности, на августовской встрече руководителей правительств стран ЕАЭС именно российский премьер пригласил коллег посетить выставку.