Михаила Мясниковича на посту председателя Коллегии ЕЭК сменит Бакытжан Сагинтаев

Михаила Мясниковича на посту председателя Коллегии Евразийской экономической комиссиисменит Бакытжан Сагинтаев - бывший премьер-министр Казахстана (с 2016-го по 2019 год).Об этом стало известно на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.