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Михаила Мясниковича на посту председателя Коллегии ЕЭК сменит Бакытжан Сагинтаев

Михаила Мясниковича на посту председателя Коллегии ЕЭК сменит Бакытжан Сагинтаев

Михаила Мясниковича на посту председателя Коллегии Евразийской экономической комиссиисменит Бакытжан Сагинтаев - бывший премьер-министр Казахстана (с 2016-го по 2019 год).Об этом стало известно на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

/Будет дополнено/.

Фото МИД

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