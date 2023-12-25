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Михаила Мясниковича на посту председателя Коллегии ЕЭК сменит Бакытжан Сагинтаев
Михаила Мясниковича на посту председателя Коллегии Евразийской экономической комиссиисменит Бакытжан Сагинтаев - бывший премьер-министр Казахстана (с 2016-го по 2019 год).Об этом стало известно на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.
/Будет дополнено/.
Фото МИД
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