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Мин Аун Хлайн приехал с рабочим визитом в Беларусь
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск, пишет БЕЛТА.
Вместе с ним в белорусскую столицу также прибыла внушительная делегация Мьянмы. Планируется, что помимо участия в Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ) Мин Аун Хлайн посетит ряд белорусских предприятий.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета и IV Евразийский экономический форум состоятся в Минске 26 и 27 июня. Мероприятия организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.
Президент Беларуси Александр Лукашенко будет председательствовать на саммите ЕАЭС, а также вместе с другими главами государств примет участие в заседании пленарной сессии форума. На мероприятиях запланировано присутствие представительных делегаций из нескольких десятков стран.
Евразийский экономический форум начнет свою работу 26 июня на площадке Минского международного выставочного центра. Президент Беларуси примет участие в пленарной сессии на тему "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Всего в программе форума проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран.
Саммит лидеров ЕАЭС пройдет 27 июня во Дворце Независимости под председательством Александра Лукашенко. В повестке заседания - актуальные вопросы евразийской интеграции, которые касаются международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, экономического сотрудничества в области спорта, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами ЕАЭС.