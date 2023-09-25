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Мининформ Беларуси и Госуправление по делам радиовещания и телевидения КНР подписали соглашение о сотрудничестве
Министр информации Беларуси Владимир Перцов 25 сентября встретился с руководителем-министром Главного государственного управления по делам радиовещания и телевидения Китайской Народной Республикой Цао Шуминь в Нанкине (КНР), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Мининформ.
Участники встречи обсудили возможность взаимного двустороннего сотрудничества в информационной сфере с КНР и другие актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия.
В ведомстве напомнили, в августе 2023 года в Минске был торжественно открыт международный коммуникационный пункт провинции Ганьсу.
"С уверенностью можно сказать, что в информационном отношении наши регионы становятся ближе. Работа пункта, безусловно, откроет перспективы в проведении совместных проектов в информационном пространстве", - подчеркнул на встрече Владимир Перцов.
В рамках телефестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством информации Беларуси и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения Китайской Народной Республики в области радиовещания и телевидения.
Фото: БЕЛТА
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