Беларусь подтвердила намерение активизировать сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном

Обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. В Самарканде в эти минуты начинается заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Участие в нем принимают делегации Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполкома СНГ. На повестке вопрос о Спартакиаде стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья, итоги реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества в 2022 году.

На полях СМИД СНГ министры иностранных дел провели двусторонние переговоры. Так, Сергей Алейник с коллегами из Узбекистана и Казахстана обсудил актуальные темы двустороннего взаимодействия по широкому спектру вопросов. По итогам встреч подписана Программа консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Узбекистана на 2023-2024 годы. А Минск и Астана договорились о подписании в ближайшее время дорожной карты между правительствами по развитию торгово-экономического сотрудничества.