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Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел ряд двусторонних встреч в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Продолжается работа белорусской делегации в Нью-Йорке, где проходит 78-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел ряд двусторонних встреч с коллегами из Азербайджана, Венгрии, Вьетнама, Египта, Турции и Филиппин. Глава МИД нашей страны также выступил на встрече Группы друзей Альянса цивилизаций и на министерской встрече по подготовке к Саммиту будущего.
Руководитель внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность Минска произволом со стороны отдельных государств. Как заявил Сергей Алейник, Минск рассматривает санкции как современную форму неоколониализма. Она затрагивает жизнь трети человечества и не имеет места в международных отношениях между цивилизованными народами в XXI веке.
Помимо этого, глава МИД принял участие в работе 8-й министерской встречи Группы государств-единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода, выступив за принятие комплексной долгосрочной стратегии ООН в отношении этих стран.
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