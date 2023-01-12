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Министр иностранных дел России 19 января посетит с визитом Беларусь
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 января посетит с визитом Беларусь, сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Совместные заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ проводятся ежегодно, начиная с 2000 года. "Они являются действенным механизмом синхронизации усилий двух стран на международной арене. В рамках предстоящего заседания будет рассмотрен ход реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы. Также будут затронуты вопросы сотрудничества в области внешнеполитического планирования, координации действий в отношении ЕС, НАТО, Совета Европы, совместной работы в ОБСЕ, взаимодействия на многосторонних площадках в сфере контроля над вооружениями и противодействия линии Запада на политизацию международных экономических и правозащитных организаций", - проинформировала официальный представитель МИД РФ.
По словам Марии Захаровой, по итогам планируется подписание постановления заседания, плана межмидовских консультаций на 2023 год и межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.
Фото:ТАСС
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