Министр здравоохранения Сербии рассказала о последствиях агрессии НАТО - около 18 тыс. человек заболели злокачественными опухолями

25 мирных лет в Сербии. Дата не для того, чтобы отмечать, но чтобы вспомнить бомбардировки НАТО в гуманитарных целях и дружескую руку Беларуси. А поговорим об этом с министром здравоохранения Сербии. Профессор Даница Груйичич окончила школу в Москве, где и начала изучать медицину. Затем был в медицинский факультет в Белграде. Сегодня она возглавляет инициативный комитет, который занимается темой последствий агрессии НАТО в 1999 году. Тогда, за два с половиной месяца бомбардировок, на эти земли было сброшено в снарядах 15 т обедненного урана. Министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич в цифрах рассказала, какой был масштаб этой экологической катастрофы.