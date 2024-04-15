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Министр здравоохранения Сербии рассказала о последствиях агрессии НАТО - около 18 тыс. человек заболели злокачественными опухолями
25 мирных лет в Сербии. Дата не для того, чтобы отмечать, но чтобы вспомнить бомбардировки НАТО в гуманитарных целях и дружескую руку Беларуси. А поговорим об этом с министром здравоохранения Сербии. Профессор Даница Груйичич окончила школу в Москве, где и начала изучать медицину. Затем был в медицинский факультет в Белграде. Сегодня она возглавляет инициативный комитет, который занимается темой последствий агрессии НАТО в 1999 году. Тогда, за два с половиной месяца бомбардировок, на эти земли было сброшено в снарядах 15 т обедненного урана. Министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич в цифрах рассказала, какой был масштаб этой экологической катастрофы.
Основной проблемой на то время Даница Груйичич считает отсутствие научных доказательство того, что это обедненный уран. "Это токсические вещества, которые были в воздухе, в земле, в воде, в нашем окружении. Все комиссии, которые приехали, сказали, что это региональная экологическая катастрофа", - сказала министр здравоохранения Сербии.
В основном, мы думаем, что конкретно только из-за обедненного урана около 18 тыс. человек заболели злокачественными опухолями. Но это не доказано научно. Просто у нашего государства не было желания, может быть, боялись, чтобы мы такое научное исследование сделали.
Тогда была собрана группа врачей, ученых, которые занимались проблемами окружающей среды и экологии. "Мы организовались, просили выделения средств и от президента, и от правительства, чтобы научно все это доказать. Но ничего не получилось, и мы только косвенно можем говорить о последствиях", - рассказала Даница Груйичич.
Подробнее о последствиях агрессии НАТО на территории Сербии, смотрите в "Актуальном интервью".
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