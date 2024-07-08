Министры иностранных дел Беларуси и Китая обсуждают в Пекине двусторонние отношения, работу в формате ШОС и мировую повестку

Касаемо нашего членства ШОС, я еще раз от имени белорусской стороны хочу вас лично поблагодарить, потому что мы понимаем, насколько Министерство иностранных дел КНР, ваши сотрудники, ваши представители в секретариате ШОС, ваше министерство оказали необходимое содействие нашему вступлению. Пользуясь случаем, я хотел бы и вас поздравить с принятием председательства в этой организации. Хочу сказать, что вы можете рассчитывать на любую поддержку с белорусской стороны. Мы готовы тоже обогатить работу ШОС новыми интересными проектами и какими-то своими предложениями, работать в тесном сотрудничестве под вашим председательством и надеемся, что вы найдете это полезным. В конце концов, мы тоже, как и вы, хотим, чтобы голос ШОС звучал громче, сильнее на международной арене.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси