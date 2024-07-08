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Министры иностранных дел Беларуси и Китая обсуждают в Пекине двусторонние отношения, работу в формате ШОС и мировую повестку
Беларусь и Китай должны вместе противостоять глобальным вызовам и угрозам. Есть готовность воплотить политическое доверие между странами в высококачественное сотрудничество. Это заявили сегодня на переговорах министров иностранных дел Беларуси и Китая. Подробности встречи в Пекине узнаем у Виктории Сенкевич.
"Шанхайская десятка"
Приветствую вас из 4721 года. Именно такое время сейчас по китайскому календарю. И можно сказать, что отношения Беларуси и Пекина действительно ушли далеко в будущее. Вместе принимаем решения в ШОС, чувствуем поддержку на пути в БРИКС. Плодотворно работаем в рамках международных организаций. Продвигаем развитие полицентричного мирового порядка, выступаем против применения силы. Мы за то, чтобы вопросы решались за столом переговоров. Об этом заявлено на встрече министров иностранных дел Беларуси и Китая. В резиденции Дяоюйтай.
Изначально на этом месте и была площадка для ловли рыбы, построенная императором Ваньян Цзин на рубеже ХІІ и ХІІІ веков. Позже здесь выкопали пруд и построили дворец. Одно время здесь размещался сам Мао Цзэдун. Сейчас же - дворцовый комплекс используется для приема и размещения гостей высшего уровня.
Прибывает министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
Переговоры в таком месте - знак особого уважения.
Касаемо нашего членства ШОС, я еще раз от имени белорусской стороны хочу вас лично поблагодарить, потому что мы понимаем, насколько Министерство иностранных дел КНР, ваши сотрудники, ваши представители в секретариате ШОС, ваше министерство оказали необходимое содействие нашему вступлению. Пользуясь случаем, я хотел бы и вас поздравить с принятием председательства в этой организации. Хочу сказать, что вы можете рассчитывать на любую поддержку с белорусской стороны. Мы готовы тоже обогатить работу ШОС новыми интересными проектами и какими-то своими предложениями, работать в тесном сотрудничестве под вашим председательством и надеемся, что вы найдете это полезным. В конце концов, мы тоже, как и вы, хотим, чтобы голос ШОС звучал громче, сильнее на международной арене.
На днях наши лидеры встречались в Астане. И наметили новые планы по продвижению сотрудничества. Мы готовы проводить их в жизнь, воплотить политическое доверие двух стран в высококачественное сотрудничество. Мы также готовы с белорусскими друзьями в рамках ШОС укреплять координацию и взаимодействовать. Как сказал председатель Си Цзиньпин, нам нужно сообща развивать шанхайский дух. Созидать наш общий дом в рамках ШОС. Сообща противостоять региональным и глобальным вызовам.
В ШОС слушают и слышат друга друга
На историческом для нас саммите в Астане белорусский Президент подчеркнул: важно, что в ШОС слушают и слышат друг друга. Ответом на вызовы в глобальной политике станут единство и сплоченность. К чему белорусский лидер и призвал руководителей мировых держав. А также предложил ряд конкретных шагов в направлении создания Большой Евразии. Беларусь как и прежде готова действовать инициативно в вопросах формирования общего пространства безопасности по всем направлениям.
А. Лукашенко: Инициативу в выстраивании подлинной безопасности должны взять на себя страны глобального большинства
Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад оказался на такое не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно. Со своей стороны постараемся адаптировать наши инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для всех нас сфере.
Беларусь выражает признательность за поддержку, оказываемую Китаем, по противодействию антибелорусским шагам Запада в Международной организации труда, Международной организации гражданской авиации и Совете ООН по правам человека.
Мы готовы работать вместе над реализацией инициатив Пекина по глобальной безопасности, развитию и цифровизации, а сейчас уже и Глобального управления искусственным интеллектом.
Авторитетные мировые игроки обсудили и горячую тему - конфликт в Украине. Беларусь как никто заинтересована в наступлении мира. И готова работать вместе с Пекином, в том числе выступать площадкой для переговоров.
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