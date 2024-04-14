Министры иностранных дел Беларуси и Таджикистана отметили высокий уровень двусторонних отношений

Минск и Душанбе продолжают курс на укрепление двустороннего сотрудничества. В белорусской столице в рамках СМИД СНГ прошла встреча министра иностранных дел нашей страны с коллегой из Таджикистана.

В ходе переговоров основной акцент был сделан на активизацию торгово-экономического сотрудничества, развитие промышленной кооперации и гуманитарного взаимодействия. Стороны также затронули вопросы организации 17-го заседания белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое планируется к проведению в Минске в рамках Международной специализированной выставки "Белагро-2024".