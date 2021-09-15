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Министры иностранных дел государств - членов ОДКБ приняли ряд заявлений

Сегодня министры иностранных дел государств - членов ОДКБ приняли ряд заявлений:

  • о положении в Афганистане,
  • о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Глава белорусского МИД Владимир Макей акцентировал усугубление системного кризиса международных отношений,политической нестабильности и нарастание противоречий и военно-политической конфронтации между основными центрами силы.


С. Лавров: Россия не собирается нести ответственность за европейские миграционные кризисы

Россия, как и Беларусь, не собирается нести ответственность за миграционные кризисы, вызванные Западом. Такое заявление на полях саммита ОДКБ озвучил глава российского МИД Сергей Лавров.

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