Сегодня министры иностранных дел государств - членов ОДКБ приняли ряд заявлений:

Глава белорусского МИД Владимир Макей акцентировал усугубление системного кризиса международных отношений,политической нестабильности и нарастание противоречий и военно-политической конфронтации между основными центрами силы.

Россия, как и Беларусь, не собирается нести ответственность за миграционные кризисы, вызванные Западом. Такое заявление на полях саммита ОДКБ озвучил глава российского МИД Сергей Лавров.