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Министры иностранных дел стран - участниц Генассамблеи ООН обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества
Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сфере промышленной кооперации, обсудили на полях Генассамблеи ООН министры иностранных дел Беларуси и Вьетнама. Встреча была открытой и конструктивной. Также Владимир Макей провел переговоры со своим коллегой из Сирии. Дипломаты подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии политического диалога и торгово-экономического взаимодействия. Актуальные вопросы международной повестки и двухстороннего взаимодействия звучали и на встрече с представителями Мозамбика, Ямайки, Эстонии и Венгрии.
Кроме того, на полях форума глава МИД Беларуси представил позицию Минска на Всемирном саммите по продовольственным системам.
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