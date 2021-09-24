Министры иностранных дел стран - участниц Генассамблеи ООН обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества

Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сфере промышленной кооперации, обсудили на полях Генассамблеи ООН министры иностранных дел Беларуси и Вьетнама. Встреча была открытой и конструктивной. Также Владимир Макей провел переговоры со своим коллегой из Сирии. Дипломаты подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии политического диалога и торгово-экономического взаимодействия. Актуальные вопросы международной повестки и двухстороннего взаимодействия звучали и на встрече с представителями Мозамбика, Ямайки, Эстонии и Венгрии.