Пока Запад привозит в Киев новые контракты на войну, Беларусь делом доказывает стремление к добрососедству и возвращает людей в семьи.

Очередной гуманитарный шаг сделан в Гомельской области: по личному поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко состоялся обмен гражданами по формуле "10 на 10". О том, как этот шаг меняет баланс сил в регионе, рассказал замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

"На сегодняшний день слово "Минск" в международном лексиконе обозначает либо мир, либо переговоры, либо решение важных гуманитарных проблем. А это уже признание статуса международной гуманитарной площадки, - заметил эксперт. - Обмен, который состоялся, был осуществлен по личному поручению Александра Григорьевича Лукашенко. Причем проходил он в День независимости Украины, в день главного государственного праздника. Безусловно, это жест доброй воли, символизирующий желание восстановить добрососедские отношения и установить мир".

Андрей Богодель обратил внимание на то, о чем говорили на праздничных мероприятиях в Киеве высокопоставленные представители европейских стран, так называемой коалиции желающих: надо наказать Россию, отбросить ее назад, поддержать Украину в войне.

"Американский генерал Кит Келлог даже настаивал на том, что нужно мобилизовать на войну украинских женщин, которые способны воевать на равных вместе с мужчинами. А о чем поздравление Президента Беларуси, которое он отправил народу Украины в тот самый День независимости? Прежде всего, о стремлении к добрососедству, уважении, равноправии и пожелании мира", - констатировал Андрей Богодель.