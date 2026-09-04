Минск и Тбилиси укрепляют контакты. В Совете Республики прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси.

В центре внимания - экономика, торговля, промышленная кооперация, образование, молодежные инициативы и медицина. За последние 4-5 лет Беларуси удалось удвоить объем экспорта в Грузию. Положительная динамика сохраняется. За первые 6 месяцев 2026 года объем экспорта увеличился на 90 %.

"Мы уделили особое внимание межпарламентскому диалогу. В последнее время контакты по этой линии активизировались", - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Гиорги Саганелидзе добавил, что для укрепления дружбы между Беларусью и Грузией есть очень крепкая основа. Народы двух стран всегда дружили и продолжают дружить. "Руководители наших стран нацелены эти отношения укреплять. Мы стараемся активизировать отношения с белорусскими коллегами по разным направлениям", - подчеркнул дипломат.

Акценты и на туризме. Беларусь занимает 7-е место по числу туристов, посещающих Грузию. Стороны заинтересованы в том, чтобы встречный поток гостей из Грузии в нашу страну также рос. Обсудили и проведение Белорусско-грузинского бизнес-форума. От расширения поставок и совместных проектов к новым деловым контактам и гуманитарным инициативам. Будущий форум станет площадкой, где договоренности получат практическое продолжение.