Минск принимает заседание Евразийского межправительственного совета

Краткий пересказ от ИИ

Минск принимает заседании Евразийского межправительственного совета. Повестка объемная и разнообразная, подчеркнул премьер-министр Беларуси Александр Турчин в ходе заседания в узком составе, нацеливая коллег на плодотворную работу. Основное внимание сосредоточено на экономической повестке.



Промышленное развитие - одно из ключевых направлений развития евразийской интеграции, отметил премьер министр Казахстана. Эта страна в 2026 году председательствует в органах Союза.

Александр Турчин поприветствовал членов Евразийского межправительственного совета. Он напомнил, что 1 октября состоялось заседание Совета Министров Союзного государства с российскими коллегами, а участники вместе посетили выставку "ИННОПРОМ. Беларусь". Повестка очередного заседания ЕМПС, по его словам, объемная и разнообразная.

Право для приветственного слова и ведения заседания в узком составе было передано председателю ЕМПС, премьер-министру Республики Казахстан Олжасу Абаевичу Бектенову.

Премьер-министр Казахстана поблагодарил белорусскую сторону и Александра Турчина за радушный прием и высокий уровень организации мероприятия в Минске.

Это третья встреча глав правительств стран ЕАЭС в текущем году. Традиционно заседание Евразийского межправсовета пройдет в двух форматах - сначала в узком составе, затем в расширенном. В центре внимания - ключевые интеграционные треки: работа на опережение в промышленности, энергетике, транспорте и логистике.