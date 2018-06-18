ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Минск готовится к проведению заседания Высшего госсовета Союзного государства

Завтра участие в саммите примут лидеры Беларуси и России. Встречу предварят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. В узком составе лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

Повестка заседания Высшего госсовета включает около десятка вопросов: итоги экономического сотрудничества за прошлый год, исполнение бюджета Союзного государства в 2016 и программы согласованных действий во внешней политике. По итогам ожидается подписание нескольких документов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все