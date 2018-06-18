Минск готовится к проведению заседания Высшего госсовета Союзного государства

Завтра участие в саммите примут лидеры Беларуси и России. Встречу предварят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. В узком составе лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.