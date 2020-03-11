Минск и Гавана готовы сохранить и укрепить фундамент добрых отношений

Огромную роль в этом могут сыграть парламентарии обеих стран, отметил сегодня Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа.



После встречи в Минске глав двух государств был подготовлен план совместных действий по развитию двусторонних отношений. Уже в мае в столице Кубы состоится заседание межправительственной комиссии.



