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Минск и Гавана готовы сохранить и укрепить фундамент добрых отношений

Огромную роль в этом могут сыграть парламентарии обеих стран, отметил сегодня Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа.

После встречи в Минске глав двух государств был подготовлен план совместных действий по развитию двусторонних отношений. Уже в мае в столице Кубы состоится заседание межправительственной комиссии.

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