3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Минск и Москва намерены и далее отстаивать многополярную систему мироустройства
Министры иностранных дел Беларуси и России подписали совместное заявление по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.Минск и Москва намерены и далее отстаивать многополярную систему мироустройства, вносить вклад в снижение международной напряженности и развитие равноправного,взаимоуважительного диалога, нацеленного на поиск справедливого баланса интересов всех государств.
Беларусь и Россия и впредь будут отстаивать принципы справедливого мироустройства
Владимир Макей и Сергей Лавров выразили глубокую обеспокоенность ситуацией, которая осложняется в сфере безопасности. Как бы ни хотелось коллективному Западу переложить вину на Беларусь с Россией, за последние два года стало очевидно, что деструктивные действия исходят именно со стороны европейских и американских псевдодемократов.
Нигде ни в одном заявлении мы не проповедовали идеи конфронтации, разжигания вражды, ненависти между народами, что мы постоянно слышим с другой стороны. Мы наоборот выступали за диалог, потому что считаем, что только диалог и нахождение за столом переговоров, попытка найти дипломатически пути решения тех или иных проблемных споров, будь то даже горячие военные споры, только такой путь может обеспечить стабильность в отношениях и привести к обеспечению спокойствия и стабильности в регионе и в мире в целом.
Ныне и впредь ни американцам, ни Европейскому союзу мы верить не будем. Мы уже предпринимаем все необходимое для того, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях для жизни государства, для нашего населения, для нашей безопасности. Что касается железного занавеса, я согласен с Владимиром Владимировичем, он практически уже опускается. Только пусть ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен.
В честь юбилея дипотношений главы внешнеполитических ведомств приняли участие в гашении почтового конверта. На нем изображены здания посольств Беларуси и России.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все