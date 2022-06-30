Минск и Москва намерены и далее отстаивать многополярную систему мироустройства

Нигде ни в одном заявлении мы не проповедовали идеи конфронтации, разжигания вражды, ненависти между народами, что мы постоянно слышим с другой стороны. Мы наоборот выступали за диалог, потому что считаем, что только диалог и нахождение за столом переговоров, попытка найти дипломатически пути решения тех или иных проблемных споров, будь то даже горячие военные споры, только такой путь может обеспечить стабильность в отношениях и привести к обеспечению спокойствия и стабильности в регионе и в мире в целом.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси