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Минск и Москва намерены и далее отстаивать многополярную систему мироустройства

Министры иностранных дел Беларуси и России подписали совместное заявление по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.Минск и Москва намерены и далее отстаивать многополярную систему мироустройства, вносить вклад в снижение международной напряженности и развитие равноправного,взаимоуважительного диалога, нацеленного на поиск справедливого баланса интересов всех государств.

Беларусь и Россия и впредь будут отстаивать принципы справедливого мироустройства

Владимир Макей и Сергей Лавров выразили глубокую обеспокоенность ситуацией, которая осложняется в сфере безопасности. Как бы ни хотелось коллективному Западу переложить вину на Беларусь с Россией, за последние два года стало очевидно, что деструктивные действия исходят именно со стороны европейских и американских псевдодемократов.

Нигде ни в одном заявлении мы не проповедовали идеи конфронтации, разжигания вражды, ненависти между народами, что мы постоянно слышим с другой стороны. Мы наоборот выступали за диалог, потому что считаем, что только диалог и нахождение за столом переговоров, попытка найти дипломатически пути решения тех или иных проблемных споров, будь то даже горячие военные споры, только такой путь может обеспечить стабильность в отношениях и привести к обеспечению спокойствия и стабильности в регионе и в мире в целом.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси
Ныне и впредь ни американцам, ни Европейскому союзу мы верить не будем. Мы уже предпринимаем все необходимое для того, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях для жизни государства, для нашего населения, для нашей безопасности. Что касается железного занавеса, я согласен с Владимиром Владимировичем, он практически уже опускается. Только пусть ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России

В честь юбилея дипотношений главы внешнеполитических ведомств приняли участие в гашении почтового конверта. На нем изображены здания посольств Беларуси и России.

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