Минск и Москва нашли понимание по большинству вопросов интеграционной повестки

Об этом накануне заявил глава белорусского правительства Сергей Румас по итогам переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Минске. В фокусе внимания - двусторонние отношения Беларуси и России. Прежде всего - согласование программы действий союзников по углублению интеграции. До ноября стороны должны привести к единому знаменателю все интеграционные дорожные карты. Они прописаны по секторам экономики.



Равные условия хозяйствования - это и единые подходы в налогообложении, и элементы бюджетной политики, и равные цены на энергоносители, - уточнил премьер.



Максимально сблизить позиции в рамках "двойки" - такую задачу перед правительствами поставили главы государств. Для этого созданная российско-белорусская рабочая группа провела ревизию Договора о Союзном государстве 1999 года.



