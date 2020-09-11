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Минск и Москва укрепляют динамику отношений

Минск и Москва в последнее время значительно продвинулись в решении наболевших проблем двусторонней повестки. Вчера об этом шла речь на встрече президента с российским послом Дмитрием Мезенцевым. Пандемия приостановила обсуждение интеграционных перспектив. Но сегодня стороны готовы вернуться к диалогу. Главное – соблюсти равноправную основу партнерства во всех сферах. В последнее время контакты Минска и Москвы заметно активизировались. В ближайшее время в Москве состоится очередная встреча президентов. А после поводом обсудить экономическое взаимодействие станет Форум регионов двух стран.


Форум регионов Беларуси и России пройдет в конце сентября

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Сегодня страны готовятся к проведению совместного Форума регионов. Он пройдет в Минске. Рассчитывают, что нынешнее мероприятие станет не менее плодотворным, чем в Санкт-Петербурге, когда суммы контрактов составили около полумиллиарда долларов.

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