Минск и Москва укрепляют динамику отношений

Минск и Москва в последнее время значительно продвинулись в решении наболевших проблем двусторонней повестки. Вчера об этом шла речь на встрече президента с российским послом Дмитрием Мезенцевым. Пандемия приостановила обсуждение интеграционных перспектив. Но сегодня стороны готовы вернуться к диалогу. Главное – соблюсти равноправную основу партнерства во всех сферах. В последнее время контакты Минска и Москвы заметно активизировались. В ближайшее время в Москве состоится очередная встреча президентов. А после поводом обсудить экономическое взаимодействие станет Форум регионов двух стран.

