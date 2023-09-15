Минск и Москва выстраивают тесное сотрудничество - о чем говорили лидеры Беларуси и России на плановой встрече в Сочи?

Союзные вопросы и международная повестка - это главные темы переговоров лидеров Беларуси и России. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла сегодня в Сочи. На фоне непрекращающегося давления Минск и Москва выстраивают тесное сотрудничество, работают над импортозамещением. И это дает свой эффект. Александр Лукашенко прогнозирует в следующем году выход на досанкционный уровень работы экономики. Период непростой, но все вопросы, как видим, решаемы. Лидерам пришлось развеять слухи о якобы нагнетании обстановки. В этой связи Александр Лукашенко напомнил о военных устремлениях Польши и дал простой совет западникам: поискать бревно в собственном глазу. Наталья Бреус следила за встречей глав государств.

Несмотря на то что Минск и Москва ближайшие союзники, каждый раз новость о переговорах лидеров заставляет журналистов, как говорится, "навострить перо". Хотя и по анонсу было понятно: планировали встречу заранее, никакой чрезвычайщины, всегда есть что обсудить. Наш Президент начнет с поздравлений - в России позади серьезный этап электорального цикла, состоялся единый день голосования. Успешно, считает Лукашенко. Но все внимание, конечно, продвижению на нашем общем интеграционном треке.

А. Лукашенко прогнозирует в следующем году выход на досанкционный уровень работы экономики

Что касается интеграционного сотрудничества, то Александр Лукашенко отметил, что должностные лица обеих стран неплохо поработали, выполняя поручения глав государств. "Более 80 % задач выполнено, которые мы поставили перед правительствами. Еще три месяца есть (речь о работе над Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзными программами - прим. редактора). Думаю, что дожмем и эти вопросы", - добавил Президент.

Александр Лукашенко также рассказал о действиях по стабилизации ситуации на топливном рынке по просьбе российской стороны. "Хочу вас проинформировать: были некоторые сложности на рынке по топливу - стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации. Сколько правительство попросило. По-моему, по 60 тыс. дизтоплива и бензина. Ситуацию стабилизируем на наших общих рынках. Если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и для внутреннего потребления увеличить - это не проблема", - заверил глава государства.

Союзная экономика

И это не пустой оптимизм. Основания для него есть. В прошлом году Беларусь и Россия вышли на рекордную торговлю - 50 миллиардов долларов. Растем и в этом. Причем сальдо было в нашу пользу, что не может не радовать. Не огорчил и демарш некоторых западных производителей, наоборот заставил с особой энергией взяться за импортозамещающие проекты. Компетенций хватает. Если где надо, подтягиваем. Сообща все можем сами (в промышленности, военпроме, авиастроении), только нужны усилия и да, время. Как говорится, санкционные собаки лают, союзный караван идет.

В. Путин: Есть необходимость сверить часы по некоторым вопросам

Мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Здесь все стабильно, надежно развивается, слава богу. Владимир Путин, Президент России

Глава российского государства также проинформировал о том, что в России завершается бюджетный процесс: "У нас все стабильно, надежно, что не может не радовать. Почему об этом говорю? Потому что (мы с вами хорошо знаем) состояние российской экономики, конечно, отражается на нашем взаимодействии в рамках Союзного государства. У нас есть в этой связи взаимные вопросы, обязательства. Есть необходимость, мне кажется, сверить часы по некоторым вопросам".

Союзная повестка

Сверять часы - в практике союзников. Причем на пользу любой формат - от фундаментального расширенного Госсовета до неформального Валаама. Путин как раз вернулся с Дальнего Востока, где прошли его переговоры с Ким Чен Ыном. Российский президент признавался, что иногда чувствует джетлаг. Но, кажется, сбить союзный ритм сегодня никому не под силу.

"Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Потому что сам был там. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется с учетом тех проблем, которые существуют", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также заявил о намерении рассказать российскому коллеге о сотрудничестве со странами Африканского континента, особенно с учетом недавнего визита в Беларусь Президента Экваториальной Гвинеи. "Очень известный человек. И продвинутый человек. Есть тоже совместная работа по африканскому направлению", - отметил глава государства.

"Словом, казалось, что мы уже решили все вопросы. А они все накапливаются и накапливаются. Поэтому есть необходимость вовремя и посоветоваться", - сказал Александр Лукашенко, завершая свое вступительное слово на протокольной части встречи.

Встреча лидеров России и КНДР наделала много шума в западных СМИ. Ее назвали "опасным сближением" и начали фантазировать чуть ли не "о новом военном союзе против Украины". В ответах журналистам - вся правда от Лукашенко и Путина. И особенно тем, кто запустил информационную утку о возможной отправке северокорейских добровольцев в зону СВО.

"Хочу сказать, что это чушь полная", - отреагировалВладимир Путин.

А. Лукашенко напомнил о военных устремлениях Польши

Им, западникам, Владимир Владимирович, надо самим посчитать сначала, сколько они туда уже направили своих наемников, сколько у них там воюет. Поэтому, наверное, им надо это сделать. А во-вторых, это опасное заявление с их стороны, потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части, в Польше уже сформированы у границы, Вы об этом тоже говорили. Воинские части сформированы, готовые зайти в Украину. В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других. Александр Лукашенко

Абсолютно согласен. Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера или позавчера кого-то уже в плен взяли в очередной раз. У нас нет такой необходимости - приглашать для боевых действий людей со стороны. Владимир Путин, Президент России

Перспектива мирных переговоров

Все чаще звучит главный вопрос - каковы перспективы мирных переговоров? Россия заявляла о готовности к разговору.

Но накануне, рассуждая о такой возможности, глава американской дипломатии Блинкен решил блеснуть метафорой, сказав: "Украине и России рано или поздно придется станцевать танго". Но для него нужны двое…

Президент Беларуси: США сами запретили Украине "станцевать танго" с Россией

В. Путин: Декрет подписал, запрещающий вести переговоры.

А. Лукашенко: Совершенно верно, сами себе запретили.

Лукашенко и Путин обсудили международную проблематику

Пока из Вашингтона так себе танцор. Вряд ли не умеют, скорее, не хотят и киевскому режиму пока не велят. А вот повелевать всем и вся с позиции силы - это Штаты запросто. Но зарождающаяся многополярность все расставит на свои места.





Прошло 3 месяца так называемого контрнаступления, которое больше навело шума в западных СМИ, нежели получили каких-то результатов, что делает коренной перелом в международной ситуации в переговорных процессах. И нашей главной задачей выступает консолидированная позиция того, что коллективный Восток и ШОС, БРИКС, Евразийский экономический союз на сегодняшний день все более консолидируется, формируются новые полюса, новые инструменты обеспечения суверенитета, противодействия санкционной агрессии. И Беларусь, и Россия находятся в авангарде. Мы в рамках Союзного государства поворачиваемся к тем странам, которые раньше, к сожалению, не замечали, но которые играют важнейшую роль в современном формировании коллективного Востока. Петр Петровский, политолог

Безусловно, наша взаимовыручка и уровень взаимного доверия заслуживают всяческого уважения. Мы видим, как развивается ситуация в Западной Европе, где страны в условиях кризиса, созданного их собственной санкционной войной против России и Беларуси, эти страны сами начинают грызть друг друга, бороться за оставшиеся деньги, за оставшиеся рынки, перераспределять друг на друга бремя расходов, связанных с поддержкой украинской агрессии. Мы же под влиянием внешней угрозы лишь глубже сплотились, как верно сказал господин Лукашенко, у нас один народ и две страны. Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам

Международная обстановка, конечно, рикошетит по Беларуси и России. Но как бы ни штормило мир, то, что происходит в союзном доме, в Союзном государстве в первую очередь зависит от нас самих. Не строим козни, а строим совместную работу в экономике. И она уже дает эффект.