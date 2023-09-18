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Минск и Сочи стали городами-побратимами

Новый уровень региональных связей: Минск и Сочи стали городами-побратимами. Соглашение об установлении дружественных отношений подписали сегодня на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Краснодарского края.

Кроме того, руководство белорусской столицы и делегация из российского города-курорта встретились в мэрии. Вопросов много: от экономики и предпринимательства до туризма и социальной сферы. Особый акцент делают на воспитание молодежи. В частности, руководство Сочи проявило интерес к нашим патриотическим клубам. Еще одним вектором диалога стала работа жилищно-коммунального комплекса. Минск поделился опытом строительства мусоросортировочного завода и проектом по переходу на артезианскую воду. В программе также визиты на профильные предприятия.

Сотрудничество взаимовыгодное: товарооборот между Минском и Краснодарским краем растет. Только за 7 месяцев этого года превысили отметку в 95 миллионов долларов. Сочи стал 34-м городом-побратимом белорусской столицы.

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