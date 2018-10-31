Минск стал крупнейшей площадкой политического диалога

Во Дворце Независимости в эти минуты проходит встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Обсуждать сложные вопросы архитектуры безопасности в регионе и мире приехали более ста авторитетных политиков: главы государств и правительств, министры иностранных дел ряда европейских стран, руководители международных организаций и эксперты. В открытии международного форума и дискуссионной сессии "Отношения Восток - Запад" принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Перечень обсуждаемых проблем - болевые точки региона от разногласий по линии Восток - Запад до конфликта в Украине. Очевидно, что всему европейскому региону нужны новые договоренности по безопасности, тем более актуальной представляется инициатива белорусского лидера "Хельсинки-2".