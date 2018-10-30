Минск впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности

В белорусскую столицу прибывают участники, среди них главы государств и правительств. Уже прилетел президент Армении Армен Саркисян. Встреча основной группы Мюнхенской конференции начнется завтра и продлится до четверга. Темами традиционно являются мировые и региональные конфликты, а также пути их разрешения. Кстати, интерес к мероприятию выразили десятки зарубежных СМИ, в том числе и крупнейшие мировые и региональные массмедиа - ТАСС, Reuters, Bloomberg, Washington Post , NBC, Deutsche Welle, Die Zeit и другие.