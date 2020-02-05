Минск высоко ценит уровень политического диалога с Ереваном

Об этом заявила глава Совета Республики Наталья Кочанова в ходе встречи с послом Армении Арменом Гевондяном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества. В прошлом году товарооборот между странами значительно вырос. И теперь партнеры ставят перед собой уже следующую планку. Беларусь может предложить новые сферы, в частности, сотрудничество в области высоких технологий. Для продвижения проектов важна парламентская поддержка - это особо отмечалось в ходе встречи.