"Минский диалог" собрал экспертов, дипломатов и политиков более чем из 60 стран

Одно из важнейших событий международной жизни нашей страны - "Минский диалог" - стартовало сегодня. Это форум, в котором эксперты, политики, дипломаты сообща решают, как быть с вызовами и угрозами современности. Контроль над вооружениями, Донбасс и Приднестровье, уроки прошлого и взгляд в мирное будущее. Это лейтмотив нынешнего форума. Без внимания не обойдется и экономический блок вопросов. "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" - именно так звучит главная тема дискуссии. Над ней на протяжении трех дней будут работать ведущие эксперты, дипломаты и официальные лица более чем из 60 государств. Превратить Восточную Европу в область сотрудничества, а не конфронтаций - это сверхзадача "Минского диалога". Выполнима ли она?





Алгоритм решений глобальных конфликтов вместе с экспертами искала Вероника Бута. В прошлом году "Минский диалог" собрал около 500 человек. В нынешнем для участия в переговорной площадке зарегистрировались более 700. Плюс расширяется география. Такой ажиотаж - обнадеживающий знак, что стороны все больше проявляют желание слышать друг друга. Наше уникальное географическое положение и не менее уникальная позиция многовекторной политики позволяют внести в систему европейской безопасности действительно серьезный вклад.





В таком составе в так называемом мозговой штурме (а диалог в Минске поистине открытый и честный) участвуют представители и НАТО, и ОДКБ, и ОБСЕ. США, Германия, Турция, Россия, Китай - сюда пришли далеко не единомышленники, но по итогу работы этой площадки именно единомышленниками в идеале они должны покинуть зал.





Конфликт на Донбассе, противостояние России и Запада, Сирия. Увы, список проблем на континенте не уменьшается. Но это вовсе не означает, что от таких форумов нет практических результатов. Далеко ходить не будем. Украинский конфликт. Он в центре внимания форума с первого дня. Некоторые идеи по установлению мира у наших соседей, обсуждаемые здесь, на минской площадке, затем вкладывались в уста многих международных экспертов на других форумах. Беларусь продолжит придерживаться своей позиции по этой проблеме. Глава внешнеполитического ведомства это подтверждает: нужно сделать все возможное, чтобы скорее прекратить вооруженный конфликт.

Белорусские инициативы

Беларусь пусть территориально страна небольшая, но голос на мировой арене громкий и уверенный. Активно работаем по двум направлениям. Во-первых, это инициативы завтрашнего дня. Скажем, всем известная идея большого диалога о будущем устройстве системы безопасности, как "Хельсинки-2". Чтобы это было реализуемо, очень важно здесь и сейчас решить еще ряд вопросов, которые могут утянуть в катастрофу. От Беларуси есть и такие инициативы. Например, Беларусь провозгласила идею информационного и кибернейтралитета, а также выстраивания информационного пояса добрососедства. В сегодняшних реалиях действительно не менее страшна война информационная. А потому сегодня без внимания не осталась и наша работа - работа средств массовой информации. Граница между правдой и неправдой, увы, стирается: в 2017-м словом года объявили Fake News. Есть ли правила в этой игре? Должны ли мы договориться о базовом кодексе поведения в журналистике? Секция, где нет однозначных ответов, получилась эмоциональной и глубокой.







Имидж Минска как переговорной площадки значительно вырос





Безусловно, "Минский диалог" далеко не единственный форум, где говорят о мире. Однако чаще всего, увы, там скорее обсуждают совсем не общие меры безопасности и правила игры, а ищут союзников и создают коалиции. В Минске это правило не работает. Отбор участников очень серьезный, чтобы этого не допустить. Нейтральная позиция - во многом благодаря ей имидж Минска как переговорной площадки серьезно повысился за последние годы.





Что очень важно: к работе с этого года подключили и молодых ребят. Группа лидеров приехала в Минск за два дня до форума. Сегодня они представили свое свежее видение безопасности в регионе.





В. Макей: Минск может стать экспертной Меккой



Минск может стать экспертной Меккой, убежден глава белорусского МИД. К инициативам, озвученным на белорусской площадке, прислушиваются и на Западе, и на Востоке. Плюс официальный Минск - граница двух экономических союзов: Евразийского и Европейского. Беларусь всегда за честное взаимовыгодное сотрудничество по всем вопросам. Впрочем, детально к этому разговору вскоре вернутся. Владимир Макей анонсировал визит Александра Лукашенко в ЕС до конца года. Без темы двустороннего сотрудничества и взаимодействия интеграций не обойдется.





Экспертный диалог продолжится до среды