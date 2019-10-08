3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Минский форум: эксперты уверены в результативности
В целом второй день работы на полях масштабного форума "Минский диалог" выдался насыщенным. Тон дискуссиям во многом задала утренняя пленарная сессия высокого уровня "В поисках повестки мира и сотрудничества для Европы". Эксперты уверены, что нынешний форум в будущем даст ощутимые результаты.
Большая дискуссия не затрагивала лишь военные аспекты. Участники обсуждали политические, экономические и социальные тенденции. Главная цель "Минского диалога" - общая стабильность, гарантами которой могут стать единые правила и нормы поведения в сферах международных отношений.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов