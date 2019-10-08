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Минский форум: эксперты уверены в результативности

В целом второй день работы на полях масштабного форума "Минский диалог" выдался насыщенным. Тон дискуссиям во многом задала утренняя пленарная сессия высокого уровня "В поисках повестки мира и сотрудничества для Европы". Эксперты уверены, что нынешний форум в будущем даст ощутимые результаты.


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Большая дискуссия не затрагивала лишь военные аспекты. Участники обсуждали политические, экономические и социальные тенденции. Главная цель "Минского диалога" - общая стабильность, гарантами которой могут стать единые правила и нормы поведения в сферах международных отношений.

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