Минский форум: эксперты уверены в результативности

В целом второй день работы на полях масштабного форума "Минский диалог" выдался насыщенным. Тон дискуссиям во многом задала утренняя пленарная сессия высокого уровня "В поисках повестки мира и сотрудничества для Европы". Эксперты уверены, что нынешний форум в будущем даст ощутимые результаты.