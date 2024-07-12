Мир иллюзий Байдена, а также коррупцию и вранье польской пропаганды обсудят эксперты в "Клубе редакторов"

Есть понятие политика и есть понятие национального лидера, вот Лукашенко - национальный лидер, поэтому он работает не на нас, не на наше поколение, а на будущее поколение. У него это цель - обеспечить жизнь в этой стране, спокойную, уравновешенную в будущем. А политик - это конъюнктурщик.

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня", член Совета Республики Национального собрания Беларуси