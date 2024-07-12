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Мир иллюзий Байдена, а также коррупцию и вранье польской пропаганды обсудят эксперты в "Клубе редакторов"
Три десятилетия эволюции белорусского государства - какой путь прошла Беларусь и чего за это время добились соседи? Эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске обсудят главные события уходящей недели.
Почему белорусы в июле 1994-го выбрали Президентом именно Александра Лукашенко. Какие были еще варианты развития событий, и чем отличается национальный лидер от политика, объяснят эксперты на примерах из жизни отдельно взятого государства.
Есть понятие политика и есть понятие национального лидера, вот Лукашенко - национальный лидер, поэтому он работает не на нас, не на наше поколение, а на будущее поколение. У него это цель - обеспечить жизнь в этой стране, спокойную, уравновешенную в будущем. А политик - это конъюнктурщик.
"Знаете, что такое политик? Есть уже один известный политик в соседней стране, который вскочил в президентское кресло на теме прекращения конфликта с Российской Федерацией. Зеленский стал президентом и втащил страну в войну. На следующий день, как его избрали, он забыл про то, что обещал. Задача выполнена - сел в кресло, и дальше поехали по отдельным районам", - заявил председатель Белтелерадиокомпании, зампредседателя Минского городского совета депутатов Иван Эйсмонт.
А также коррупция и вранье польской пропаганды, мир иллюзий Байдена и кто на самом деле управляет западным миром. Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 14 июля, в утреннем эфире на "Беларусь 1".
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