Мир на волоске - пять ядерных войн, которых чудом удалось избежать

Из-за чего могли случиться глобальные конфликты, и что помогло избежать трагедии, когда мир был на волоске от ядерной войны. Чего ждать от эскалации XXI века. Самые известные истории - в очередном выпуске "Понятной политики".

У нас небольшой юбилей - сотый выпуск "Понятной политики". Продолжаем говорить о важном и актуальном. Спасибо, что смотрите и комментируете.

Мировые ученые каждый год отмечают на так называемых часах Судного дня время до конца света. В нынешнем году стрелки этих часов, так же, как и в 2021-м, оставили на отметке "100 секунд до полуночи".

Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки на часах Судного дня сдвигают только вперед.

Но в каких случаях человечеству удавалось уйти от большой войны? И когда планету от гибели спасало фактически чудо? Расскажем самые известные истории. С нас, как всегда, только факты, а выводы делать вам самим.

1983 год: ошибка системы, которая чуть не обернулась трагедией

Массовая культура сотни, а может даже тысячи раз представляла себе ядерный апокалипсис. История показывает, что порой человечество вплотную приближалось к пропасти масштабной войны. Пожалуй, один из самых знаменитых случаев произошел в 1983 году.

26 сентября 1983 года советский подполковник Станислав Петров увидел сообщение от системы раннего предупреждения "Око" о том, что США запустили несколько межконтинентальных баллистических ракет в сторону СССР. Удар по Москве - через 40 минут. Проанализировав данные, Петров решил, что такого просто не может быть, и доложил генштабу, что это ошибка системы. И оказался прав.

Позже стало известно: сообщение о запуске ядерных ракет появилась из-за того, что солнце засветило один из датчиков. А про самого Петрова сняли фильм "Человек, который спас мир".





Кстати, об инциденте стало известно только в 1993 году. То есть спустя 10 лет. Но прежде чем снова окунутся в историю, давайте посмотрим на современность. Сегодня ведь тоже кажется, что мир на волоске, и слово "война" и его производные западные СМИ повторяют с завидным постоянством.

Это одна сторона - накачать вооруженные силы Украины. А под шумок, под эту информационную канонаду американцы решают и вторую задачу: еще сильнее закрепиться на европейском плацдарме. Вот отсюда и принято Байденом решение (в одном случае 2 тыс., в другом - 8,5 тыс. человек) этот контингент перебросить в Европу, в том числе неподалеку от Беларуси и от России. Виктор Баранец, военный обозреватель, полковник в отставке (Россия)

Соединенные штаты, которые всегда фигурировали в контексте масштабных конфликтов, собираются отправить в Польшу, Румынию и Прибалтику несколько тысяч солдат. Постоянно твердят об угрозе "вторжения России в Украину", активно снабжают Киев техникой и вооружением. При этом сами же игнорируют любые переговоры о мире.





В этой ситуации как никогда важны политики с холодной головой и четким пониманием ситуации. У Беларуси кредо мирной нации, о чем постоянно говорит Президент. Речь Александра Лукашенко в ежегодном Послании к белорусскому народу и Национальному собранию и те самые три вопроса можно вполне адресовать и другим странам.

Наши граждане едины в стремлении к суверенитету и независимости. Но независимость стоит дорого. Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой суверенитет и независимость? Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Карибский кризис в октябре 1962 года

События сегодня все чаще называют Холодной войной 2.0. Впору вспомнить самый горячий период первого конфликта - Карибский кризис.

Факт Карибский кризис начался 14 октября 1962 года. Ранним утром американский самолет-разведчик Lockheed U-2 обнаружил на Кубе советские баллистические ракеты средней дальности. Их мощности хватило бы на уничтожение всего восточного побережья США. Размещение такого оружия на Острове Свободы стало ответом Москвы на американские ракеты "Юпитер" в Турции.

Советская операция под кодовым названием "Анадырь" - в честь города, из которого флот и стартовал - не на шутку всполошила США. Кубу взяли в плотную военную блокаду. Но настоящая драма разворачивалась под водой - советская подлодка Б-59 не могла всплыть из-за кораблей Дяди Сэма. Температура в отсеках достигала 60 градусов, нервы у экипажа сдавали.





К счастью, войны не случилось, а через некоторое время войска СССР отправились домой. Вице-адмирал северного флота Федор Сизов встретил их фразой: "Мы вас живыми и не ждали".

Карибский кризис и сейчас остается тем важным историческим моментом, который дает всегда возможность здравомыслящим силам в случае серьезного международного конфликта обратить внимание вот на этот исторический пример, когда все-таки нашли компромисс и не довели ситуацию до абсурда. Хотя тогда это было очень вероятно. Иван Коновалов, военный эксперт, политолог (Россия)

1984 год: "шутка" Рейгана, из-за которой едва не началась Третья мировая война

Только представьте: Третья мировая война - из-за глупой шутки. Нет, это не выдумка, а вполне реальный сценарий, который случился с Президентом США Рональдом Рейганом. Вот что он сказал в радиообращении к американскому народу.





В США заработали сирены - люди в панике ожидали ядерного удара СССР, все прятались в бомбоубежища. Но вскоре оказалось, что Рейган так пошутил. Он проверял, работает ли микрофон, и не знал, что его речь уже транслируется на весь мир. Вот такая актерская игра от главы Вашингтона в 1984 году.

Это была игра слова. Это была игра на пределе. И вот эта агрессивная стилистика тогда характеризовала отношения Вашингтона и Москвы. Это было некое такое фехтование на незаряженных ядерных мечах. Мы фехтовались, но тогда ракеты не были заряжены всерьез. Виктор Баранец, военный обозреватель, полковник в отставке (Россия)

Это же нас приводит к современным актерским выпадам, но уже президента Украины. Владимир Зеленский хороший комедиант, но вот драматург так себе. Полгода украинский истеблишмент накачивал людей военной истерией, чтобы потом резко сдать назад.

В своих заявлениях Владимиру Зеленскому пришлось даже опровергать статьи американских медиа, в которых они как один говорили про неминуемое вторжение Путина. Выдуманный в СМИ конфликт разросся настолько, что даже Белому дому пришлось опровергать свои же слова. А такое бывает крайне редко.





1979 год: ошибка системы Norad, из-за которой планета оказалась на пороге ядерной войны

Навести хаос и панику, а после сделать вид, что мы тут ни при чем - вот такая пестрая лента американских заявлений. Кстати, именно так назвали сами США инцидент 9 ноября 1979 года. Компьютеры сразу в трех командных пунктах заявили, что СССР массово пустил баллистические ракеты в сторону Вашингтона. Оказалось, ошиблась система Norad. К этому моменту "самолет судного дня" - спасательный борт Президента США - уже был в воздухе.

Дальнейшее расследование показало, что причиной всему оказалась даже не программная ошибка, а человеческий фактор. Кто-то случайно загрузил в находящийся на боевом дежурстве компьютер программу, предназначенную для отработки действий при ракетном нападении. Из-за этой случайности вся планета в течение 10 минут находилась на пороге полномасштабной ядерной войны.

Кстати, тогда система сообщила, что Москва выпустила 2200 ядерных ракет по США. В три часа утра помощник Президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, получив звонок с этой информацией, даже не стал будить жену. По его словам, он понимал, что в этом нет смысла - через полчаса все будут мертвы. К счастью, это была ошибка.

Что бы мы сегодня ни говорили о 100%-ном контроле над ядерным вооружением, соединение человека с техникой, даже самой первоклассной, все равно способно давать сбои. В том числе и со стороны техники. Виктор Баранец, военный обозреватель, полковник в отставке (Россия)

1995 год: запуск метеорологической ракеты с ядерной "начинкой"

И последний случай - 25 января 1995 года. Норвежские и американские ученые запустили самую крупную метеорологическую ракету. Вот только база ее была от ядерной ракеты, что и показали российские радары.

Факт Военные распознали ракету как попытку устроить "высотный ядерный взрыв", что означало прямую атаку на Россию. Кстати, Норвегия предупредила Москву о запуске ракеты, но телеграмма затерялась. Тогда же Борис Ельцин впервые задействовал ядерный чемоданчик - прямую связь с Генштабом.

Буквально несколько минут уберегли мир от очередной ядерной катастрофы. Генштаб увидел, что ракета летит в совершенно другую сторону - и ядерный чемоданчик закрылся. Хочется верить, что навсегда. Правда, нынешняя ситуация в мире продолжает накаляться. И вполне очевидно, что спусковым курком может стать любая провокация или даже самый незначительный военный конфликт.

В данном случае только наличие ядерного оружия является сдерживающим фактором. Но беда в том, что поколение политиков, управлявших миром во времена холодной войны, ушло. А это были те политики, которые знали, что такое война. Знали ужасы войны, что она значит как для человечества в целом, так и для отдельного человека. Они это ощущали. Сейчас для политиков война - это компьютерные игры. Мы наблюдаем у политического руководства Европы просто удивительные по своей безответственности заявления, глупости и так далее. Иван Коновалов, военный эксперт, политолог (Россия)

Признаки возможной беды сегодня действительно различимы. Если учесть, с какой легкостью нарушаются соглашения об ограничении вооружений. Если учесть, с какой легкостью сегодня центры силы упорно не желают слышать друг друга, с какой легкостью мировое право и мировая дипломатия теряют вес и главные функции.



