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Мир, независимость, благополучие - критерии совершенствования Конституции

Мир, независимость, благополучие людей - это основные критерии совершенствования Конституции. Замгоссекретаря Совета безопасности Александр Рахманов напомнил - по распоряжению Президента создана рабочая группа по доработке проекта Конституции. Ее участникам поставлена задача, чтобы все предложения, изменения, дополнения анализировались и оценивались, а проект обязательно прошел общественное обсуждение.

Идет действительно огромная ежедневная работа. Буквально с раннего утра и до позднего вечера в различных форматах, на различных площадках рассматриваются положения, которые могут стать возможной редакцией изменений и дополнений в Конституцию. Не только главами, разделами или статьями нашей Конституции, но нормами и буквально даже отдельными словами, которые предлагается ввести в Конституцию в виде дополнений и изменений. Президентом поставлена задача для рабочей группы, чтобы все эти предложения, изменения, дополнения анализировались и оценивались с позиции соответствия трем основным критериям: мир, независимость, благополучие людей.
Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси

Проект Конституции к декабрю уже должен пройти общественное обсуждение. О вопросах доработки Основного закона страны говорили и на Международной научно-практической конференции по национальной безопасности.

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