Мир, независимость, благополучие - критерии совершенствования Конституции

Идет действительно огромная ежедневная работа. Буквально с раннего утра и до позднего вечера в различных форматах, на различных площадках рассматриваются положения, которые могут стать возможной редакцией изменений и дополнений в Конституцию. Не только главами, разделами или статьями нашей Конституции, но нормами и буквально даже отдельными словами, которые предлагается ввести в Конституцию в виде дополнений и изменений. Президентом поставлена задача для рабочей группы, чтобы все эти предложения, изменения, дополнения анализировались и оценивались с позиции соответствия трем основным критериям: мир, независимость, благополучие людей.

Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси