Миротворческий потенциал ОДКБ в будущем будет крайне востребован - о результатах работы организации в 2023 году

Каковы результаты председательства Беларуси в ОДКБ в 2023 году? Партнеры оценивают их высоко. За это время военно-политический блок еще сильнее синхронизировал взаимодействие в вопросах построения архитектуры безопасности в зоне ответственности организации. Фактически создана объединенная система противовоздушной обороны стран ОДКБ, в усложняющейся мировой обстановке растет авторитет и востребованность этого объединения.

Организация Договора о коллективной безопасности вне всяких сомнений является частью системы глобальной безопасности. Более того, эксперты полагают, что миротворческий потенциал ОДКБ в будущем будет крайне востребован.

Евгений Горин рассказал о результатах работы организации за 2023 год.

Для Организации Договора о коллективной безопасности 2023 год стал одним из самых непростых за всю историю существования этого военно-политического блока. И Беларусь как страна, председательствующая в этот момент, пожалуй, смогла показать самый положительный пример эффективного управления, а также имеющийся потенциал ОДКБ. На внутреннем контуре - зоне ответственности организации - Минск сработал на максимальную сплоченность при возникших трудностях с участием в работе блока Армении, а на внешнем контуре - на увеличение авторитета ОДКБ в мире. С нами приходится считаться, а попытки пробить брешь в нашей безопасности проваливаются.





Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща.Убежден, что, несмотря ни на что,мы в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности. И мы это делаем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

На осеннем саммите ОДКБ в Минске был констатирован железобетонный факт: мы, современники, не только свидетели, но и активные участники слома сложившейся некогда в мире однополярной ультимативной системы функционирования. Она сменяется на многополярную - более справедливую, учитывающую интересы многих игроков, а не одного-единственного центра. Это одно из следствий происходящих геополитических катаклизмов.

Год работы ОДКБ на фоне конфликта в Украине, разгорающегося военного очага на Ближнем Востоке показал основательно проработанный потенциал организации на годы вперед.



