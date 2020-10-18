Мировая повестка заставляет задуматься о важности такой структуры как ОДКБ

Мировая повестка заставляет все чаще думать о вопросах безопасности в самых разных аспектах - от информационного и эпидемиологического до социального и военного. В сложной ситуации всегда важно осознавать, что при случае можно опереться на надежное плечо. Друзей, профессионалов своего дела, партнеров или союзников.

На евразийском пространстве такая военно-политическая опора - Организация Договора о коллективной безопасности. ОДКБ, куда входят 6 стран, отвечает за вопросы укрепления мира, международной и региональной стабильности. И, как вы помните, во главе этой структуры с января Станислав Зась. Он проинформировал белорусского лидера обо всех направлениях деятельности организации, а также о ситуации, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ в этом году. Она не простая. И речь не только и не столько о влиянии пандемии. Хотя, конечно, вирусная атака внесла заметные коррективы в деятельность Организации.Большинство запланированных мероприятий проводятся в режиме онлайн, а часть операций и учений, которые направлены на укрепление общей безопасности, перенесена на более поздний срок.