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Мировая повестка заставляет задуматься о важности такой структуры как ОДКБ
Мировая повестка заставляет все чаще думать о вопросах безопасности в самых разных аспектах - от информационного и эпидемиологического до социального и военного. В сложной ситуации всегда важно осознавать, что при случае можно опереться на надежное плечо. Друзей, профессионалов своего дела, партнеров или союзников.
Организация Договора о коллективной безопасности - военно-политическая опора на евразийском пространстве
На евразийском пространстве такая военно-политическая опора - Организация Договора о коллективной безопасности. ОДКБ, куда входят 6 стран, отвечает за вопросы укрепления мира, международной и региональной стабильности. И, как вы помните, во главе этой структуры с января Станислав Зась. Он проинформировал белорусского лидера обо всех направлениях деятельности организации, а также о ситуации, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ в этом году. Она не простая. И речь не только и не столько о влиянии пандемии. Хотя, конечно, вирусная атака внесла заметные коррективы в деятельность Организации.Большинство запланированных мероприятий проводятся в режиме онлайн, а часть операций и учений, которые направлены на укрепление общей безопасности, перенесена на более поздний срок.
Пока саммит ОДКБ оптимистично планируется провести в начале декабря в Москве - все-таки в очном формате.
Ситуация в зоне ответственности ОДКБ сложная по нескольким факторам. Помимо пандемии, это и обострение конфликта в Нагорном Карабахе, и события в Кыргызстане. Речь и о Беларуси, где на внутриполитическую ситуацию повлияло беспрецедентное внешнее давление.Все это лишний раз заставило задуматься о важности такой структуры как ОДКБ.
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