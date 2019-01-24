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Мировое сообщество высоко ценит опыт Беларуси в достижении Целей устойчивого развития
Архитектуру управления процессом достижения Целей устойчивого развития, разработанную в Беларуси, высоко оценило мировое сообщество. Об этом заявила национальный координатор Марианна Щеткина. В эти минуты в Минске проходит Первый национальный форум по устойчивому развитию. Темы обсуждения - экономический рост, экологическая безопасность, востребованное образование и здоровье людей. Приветствие участникам встречи направил Президент Александр Лукашенко.
Платформа для представления отчетности по Целям устойчивого развития уже доступна на сайте Статистического комитета. Она включает 255 национальных показателей.
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