Мировые аналитики и СМИ о ШОС: альтернатива западному полюсу набирает обороты

История вершится буквально на глазах - Беларусь полным ходом движется в ШОС. Организация сегодня - заметный игрок на геополитической карте мира. И эксперты не сомневаются, что Минск в "шанхайской семье" с дальним прицелом. При этом мы намерены по максимуму извлечь выгоду, ведь одно дело - сотрудничать со странами в рамках двух, а другое - участвовать в общих многосторонних проектах.

Да, в нынешних условиях в одиночку точно далеко не уйдешь, потому важно искать друзей по интересам. У Беларуси таких все больше на востоке, и речь не только про ШОС, мы наращиваем сотрудничество со странами дальней дуги, подключаясь к новым центрам силы. Алина Лаппо - в нашей рубрике "Контекст" о восточном центре притяжения.





Главные цифры, которые стоит знать о Шанхайской организации сотрудничества, едва ли не половина жителей планеты, почти одна треть объема мирового ВВП и свыше 16 % глобальной торговли. В "шанхайское семье" - Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. И еще 13 стран - партнеров по диалогу. Три - в качестве наблюдателя. Новость недели: в ШОС был поднят флаг Ирана.

Как уже после напишут мировые аналитики и СМИ, пытаясь определить нынешний статус организации, "альтернатива западному полюсу набирает обороты" или же "централизованный голос Евразийского региона за справедливость и миропорядок". Да и с этим не поспоришь, таков он и есть шанхайский дух. Который, впрочем, органично дополнит Минск (своими принципами построения справедливого мира).

Беларусь давно включилась в большой шанхайский диалог. Сначала в качестве партнера. С 2015-го - в статусе наблюдателя. Наша страна и впредь намерена расширять свое участие. Главное - для этого есть фундамент, нет разногласий и в международной повестке, созданы заделы в экономике. Стоит отметить, 70 % нашего товарооборота приходится именно на страны ШОС.

Беларусь разделяет подходы организации, и на каждый пункт нам есть что предложить: отпор санкциям, развитие экономических связей, борьба с киберугрозами, обеспечение продовольственной безопасности.

К активному участию в международных организациях подталкивает и геополитическая повестка. Беларусь сегодня прорабатывает вопрос подключения к формату БРИКС. Так уж получилось, что аббревиатура созвучна с английским словом, которое в переводе значит кирпичи. И действительно, эта группа стран сегодня - основной строительный материал мировой экономики. По показателям уже обошли "Большую семерку". На БРИКС приходится 31,5 % мирового ВВП, в то время как на G7 - 30,7 %. Да, Беларусь пока не в этом клубе, мы постепенно выстраиваем взаимодействие, где в основе расширение товарооборота, новые каналы поставок, взаимовыгодность… И здесь безусловный плюс - стратегические отношения Минска с каждым государством БРИКС. Эта пятерка стран - хорошо знакомые нам торгово-экономические партнеры.





Когда центр притяжения Восток, тогда наши векторы развития и интересы смещаются туда же. Eще один наш приоритет в Азии - страны АСЕАН. Состоит из десятка государств, и заявляет о свой цели к 2030 году - стать четвертой экономикой мира. У нас со всеми участниками установлены дипломатические отношения, открыты дипмиссии во Вьетнаме и Индонезии. В марте прошлого года Генеральное консульство Беларуси появилось в Хошимине. С 2011 года Минск в статусе наблюдателя при Межпарламентской ассамблее АСЕАН.