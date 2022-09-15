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Мировые лидеры прибывают на саммит ШОС
В Самарканд уже съезжаются мировые лидеры. В один из древнейших городов планеты прибыли Владимир Путин и Си Цзиньпин. Предстоящей встрече лидеров России и Китая европейские СМИ уделяют особое внимание.
Лидеры 14 стран и главы 10 международных организаций соберутся за одним столом. На повестке дня, в том числе расширение числа государств-партнеров.
Фото: ШОС
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