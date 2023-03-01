Миру нужны новые гаранты безопасности: ШОС, ОДКБ, БРИКС - призыв Беларуси на Конференции по разоружению в Женеве

Беларусь давно предчувствовала беду и настойчиво призывала к началу процесса переговоров по определению политических и правовых основ глобальной безопасности. Мы, как и ранее, глубоко убеждены, что альтернативы переговорам нет. В текущем году как председатель ОДКБ Беларусь намерена провести в Минске во второй половине года международную конференцию по проблематике перспектив безопасности в Евразии. Надеемся, что попытка дискуссии по этой большой перспективе сделает мир ближе к признанию законных и обоснованных озабоченностей каждого государства, к созданию на этой основе в будущем устойчивой системы равной и неделимой безопасности с соответствующими индивидуальными и коллективными гарантиями

Юрий Амбразевич, замминистра иностранных дел Беларуси