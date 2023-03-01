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Миру нужны новые гаранты безопасности: ШОС, ОДКБ, БРИКС - призыв Беларуси на Конференции по разоружению в Женеве
Беларусь еще пять лет назад предупреждала о признаках набирающего силу глобального кризиса безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич, выступая на сегменте высокого уровня - Конференции по разоружению в Женеве. Белорусский дипломат заявил, что миру нужны новые неожиданные гаранты безопасности, ассиметричные альянсы и инициативы. Под ними он имеет в виду ШОС, ОДКБ, Совещание по всеобъемлющим мерам доверия в Азии, особую роль может сыграть БРИКС.
Беларусь давно предчувствовала беду и настойчиво призывала к началу процесса переговоров по определению политических и правовых основ глобальной безопасности. Мы, как и ранее, глубоко убеждены, что альтернативы переговорам нет. В текущем году как председатель ОДКБ Беларусь намерена провести в Минске во второй половине года международную конференцию по проблематике перспектив безопасности в Евразии. Надеемся, что попытка дискуссии по этой большой перспективе сделает мир ближе к признанию законных и обоснованных озабоченностей каждого государства, к созданию на этой основе в будущем устойчивой системы равной и неделимой безопасности с соответствующими индивидуальными и коллективными гарантиями
Юрий Амбразевич также добавил, что Конференция по разоружению с учетом ее уникального мандата также могла бы шаг за шагом вносить свой вклад в достижение цели глобальной безопасности, возвращая мир к экспертному осознанию проблем всеобщей милитаризации и гонки вооружений, угрозы которых становятся реальностью. Выступление состоялось в рамках визита замминистра иностранных дел Беларуси в Женеву для участия в международных мероприятиях высокого уровня.
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