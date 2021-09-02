Миссия ENSREG завершила работу на Белорусской АЭС

Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности отмечают прогресс белорусской стороны в реализации Национального плана действий по стресс-тестам. Об этом заявил руководитель экспертной группы после ознакомления с работой станции. Инспекцию БелАЭС проводили специалисты из Австрии, Германии, Украины, Чехии, Швейцарии, Греции, Болгарии и Финляндии. Все задачи удалось реализовать.