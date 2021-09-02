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Миссия ENSREG завершила работу на Белорусской АЭС

Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности отмечают прогресс белорусской стороны в реализации Национального плана действий по стресс-тестам. Об этом заявил руководитель экспертной группы после ознакомления с работой станции. Инспекцию БелАЭС проводили специалисты из Австрии, Германии, Украины, Чехии, Швейцарии, Греции, Болгарии и Финляндии. Все задачи удалось реализовать.

За три года достигнут прогресс со стороны Госатомнадзора и эксплуатирующей организации БелАЭС и миссии международных экспертов, были учтены все их рекомендации.

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