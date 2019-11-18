Миссия СНГ: Выборы прошли на конкурентной основе, открыто и гласно

Выборы депутатов Палаты представителей в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Таково мнение наблюдателей от СНГ. Его высказал глава миссии Сергей Лебедев. По оценкам наблюдателей, электоральная кампания была организована достойно. Миссия СНГ была самой многочисленной на парламентских выборах в Беларуси. В ее составе было 475 представителей восьми стран Содружества. Это позволило наблюдать за электоральными процессами во всех областях Беларуси.







Миссия ШОС признает выборы прозрачными и демократичными

Прозрачными и демократичными признает парламентские выборы в Беларуси и миссия Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сегодня журналистам заявил глава наблюдателей от организации Се Сяоюн. Кампания соответствовала требованиям национального законодательства и международным обязательствам, которые взяла на себя Беларусь. К слову, на этих выборах было в целом самое масштабное присутствие международных наблюдателей за последние 10 лет. Свыше тысячи представителей СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ наблюдали, как проходило народное волеизъявление.