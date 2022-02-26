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Мнение Александра Лукашенко о том, что сейчас происходит на территории Украины

Не только о спорте говорили 26 февраля в Раубичах. Журналисты узнали мнение главы белорусского государства о том, что сейчас происходит на территории Украины.

Президент Беларуси считает крайне важным остановить конфликт пока это возможно. Для этого наша страна готова в любое время предоставить переговорную площадку. Самое главное сейчас - остановить гибель людей. Однако украинское руководство оказалось в заложниках внешнего управления и не готово принимать рациональные решения, которые помогут остановить конфликт.

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