Мнение Александра Лукашенко о том, что сейчас происходит на территории Украины

Не только о спорте говорили 26 февраля в Раубичах. Журналисты узнали мнение главы белорусского государства о том, что сейчас происходит на территории Украины.



Президент Беларуси считает крайне важным остановить конфликт пока это возможно. Для этого наша страна готова в любое время предоставить переговорную площадку. Самое главное сейчас - остановить гибель людей. Однако украинское руководство оказалось в заложниках внешнего управления и не готово принимать рациональные решения, которые помогут остановить конфликт.