Человечество как никогда ранее приблизилось к опасной черте войны планетарного масштаба, парламентарии должны сделать все, чтобы отвести угрозу от своих народов. Это заявил зампредседателя Совета Республики Сергей Хоменко в Панаме, где проходит ассамблея Парлатино.

Беларусь дорожит добрыми дружественными отношениями, которые сложились с большинством стран Латинской Америки и Карибского бассейна и нацелена на активное сотрудничество.

Парлатино вот уже 60 лет объединяет парламентариев более двух десятков стран. Активно способствует устойчивому развитию, интеграции для процветания государств, укреплению мира и безопасности, что особенно важно во времена новых вызовов.



И об этом в выступлении от Беларуси. Идет необратимый процесс построения более справедливого многополярного мира. К сожалению, он протекает болезненно и бывшие "гегемоны" мировой власти не готовы мириться с потерей. Идут тесты на прочность: разжигаются и подпитываются вооруженные конфликты, государства душат санкции.

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "У нас очень много общего, наши подходы во многом совпадают. Мы выступаем за соблюдение норм и принципов международного права, уважение суверенитета и территориальной целостности государств, невмешательство во внутренние дела, разрешение конфликтов мирным путем, сохранение традиционных духовных ценностей как фундамента развития человеческой цивилизации".

Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества как на политической арене, так и в экономике.

III Белорусско-Латиноамериканский форум подтвердил значительный потенциал возможностей для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия.

На полях ассамблеи состоялся марафон двусторонних встреч разного уровня. В географии переговоров, к примеру, Колумбия, Уругвай, Марокко, Куба, Мексика, Перу и Панама. Сверены позиции и с председателем Парлатино.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Депутаты латиноамериканских парламентов знают инициативы Беларуси, инициативы Президента Беларуси относительно справедливой геополитической трансформации. И надеются, что такой вариант нового мирового устройства все-таки победит и воцарится на планете, что, естественно, будет способствовать исчезновению всевозможных конфликтов, горячих точек, которых сегодня, к сожалению, становится все больше и больше. Именно о такой позиции многих депутатов латиноамериканских парламентов мы узнали на личной встрече, которая состоялась здесь".

Фармацевтика, биотехнологии, продовольствие, промышленная кооперация - все это перспективы

Среди них также туризм, наука и образование. Беларусь в числе мировых лидеров по технике для карьеров, АПК, производству молочной продукции и калийных удобрений, готовы участвовать в решении вопросов обеспечения продовольственной безопасности в регионе.

"Сотрудничество идет и в экономической, и в политической, и в социальных сферах, в вопросах образования, в вопросах медицины. Поэтому тот разговор, который состоялся, еще раз подтверждает, что цели одни и принципы суверенитета, государственной целостности, сохранения исторических традиций, исторической памяти", - подчеркнул Сергей Хоменко.

Арелис Сантана Белла, депутат парламента Кубы: "Мы можем работать вместе, мы можем успешно развивать наше сотрудничество. Это очень важный момент. Есть множество направлений совместного участия в проектах, касающихся образования, охраны здоровья, это пищевая промышленность, сферы развития науки, технологий и инноваций, биотехнологии".

Парламентская делегация продвигает интересы Беларуси на международной арене