Президент Беларуси является ярым сторонником сохранения ЕС

О многополярном мире, роли ЕС, ситуации в Украине и двусторонних отношениях Президент Беларуси говорил с главой МИД Венгрии. Будапешт всегда отличался доброй политикой в отношении нашей страны. А Петер Сийярто частый гость в Минске, и сегодня он прибыл в белорусскую столицу для участия в международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности. Вопрос безопасности в регионе и мире как никогда актуален.

Несмотря на нынешнюю несправедливую санкционную политику ЕС в отношении Беларуси, Александр Лукашенко подтвердил, что является ярым сторонником сохранения Европейского союза.

"Почему-то в Евросоюзе считают, что мы, Беларусь, являемся противниками Европейского союза. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что Президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза", - сказал глава государства.

"Не потому, что я очень люблю Европейский союз, а потому что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, в какой-то степени Индией являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех", - пояснил белорусский лидер.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что Беларусь, будучи европейским государством, где расположен и географический центр Европы, выступает за то, чтобы Европейский союз существовал.

"Но в чем наши, наверное, совпадают позиции, - мы очень хотим, чтобы Европейский союз был мощным, крепким, суверенным и независимым объединением. Мы на это нацелены. И вы это должны знать при всех нюансах в отношениях и даже той политике, которую сегодня союз проводит в отношении Беларуси. Мы - сторонники союза", - заявил глава государства.

"Думаю, что санкции (мы с ними сталкиваемся не впервые, вы это знаете хорошо) мы преодолели по большому счету", - констатировал глава государства.

"Настораживает то, что мы можем разрушить даже ту плохую, как мы ее критикуем, систему миропорядка, которая сегодня существует. И мы все больше и больше делаем шаги (поверьте, Петер, я опытный уже политик, это вижу, занимался этим серьезно) к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия", - сказал Александр Лукашенко.

"То, что американцы там поставляют ракеты ATACMS украинцам, они должны понимать, что они эскалацию осуществляют в этой войне. Россия с этим никогда не смирится, да и мы в том числе. Поэтому нам надо всячески этому противостоять, если мы не хотим, чтобы снова оказались в этом горячем котле не противодействия, а страшной смертоносной войны", - подчеркнул белорусский лидер.

"Наша позиция по Украине примерно такая же, как Венгрии. Нам эта война не нужна, как и вам. Мы соседи. Это в нашем доме идет война", - отметил глава государства.

Позиции Беларуси и Венгрии по Украине схожи - и Минск, и Будапешт призывают к скорейшему мирному урегулированию. Александр Лукашенко, считает, что, несмотря на давление из-за океана, европейцы могут закончить эту войну. Многое здесь зависит от Европы - как говорится, было бы желание. Голос Венгрии в ЕС в пользу таких шагов звучит все громче.

Мы не хотим, чтобы больше людей умирало в этой войне, чтобы были дальнейшие разрушения. И как это можно предотвратить? Нужно закончить войну. Мы, венгры, хотим мира и знаем, что к миру приведут мирные переговоры. Мы отлично знаем, что безопасность будет достигнута в том случае, когда мы снова сможем сесть за стол переговоров и безопасно переговорить друг с другом. Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии



"Мы всегда будем сохранять каналы общения. Если мы их закроем, мы откажемся от надежды на мир, - подчеркнул он. - "Поэтому я так высоко ценю, что мы сегодня здесь могли поговорить о вопросах безопасности и евразийском сотрудничестве".

Президент Беларуси пригласил премьер-министра Венгрии приехать в Беларусь



Говоря о двустороннем треке, Александр Лукашенко с сожалением заметил, что торгово-экономические отношения не развиваются, как хотелось бы, а скорее деградируют. Не по нашей вине. Беларусь всегда открыта для сотрудничества и готова обсуждать любые проекты.