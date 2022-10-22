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Может ли ВНС отменить любой закон в стране?

Может ли ВНС отменить любой закон в стране?

Валерий Мицкевич, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси, в проекте "Вопрос номер один" рассказал о том, что дает новый конституционный статус ВНС.

"До этого момента Всебелорусское народное собрание собиралось, принимало серьезные решения, но у него не было таких полномочий, как сегодня. Сейчас предлагается (и в Конституции это уже записано, и, соответственно, в законе предусмотрели), что в иерархии решений решения ВНС будут стоять после Конституции и решения референдума. Это означает, что любой закон решение ВНС может отменить, за исключением судебных решений", - отметил парламентарий.

Полномочия Всебелорусского народного собрания прописаны в Конституции: от принятия стратегических решений (например, о развитии Беларуси на перспективу) до принятия кадровых решений.

По словам Валерия Мицкевича, также в компетенции Всебелорусского собрания в соответствии с Конституцией избрание судей Конституционного суда, избрание судей и председателей Верховного суда и членов ЦИК,утверждение списков народных заседателей Верховного суда.

Интервью с зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерием Мицкевичем в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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