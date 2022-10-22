Может ли ВНС отменить любой закон в стране?

"До этого момента Всебелорусское народное собрание собиралось, принимало серьезные решения, но у него не было таких полномочий, как сегодня. Сейчас предлагается (и в Конституции это уже записано, и, соответственно, в законе предусмотрели), что в иерархии решений решения ВНС будут стоять после Конституции и решения референдума. Это означает, что любой закон решение ВНС может отменить, за исключением судебных решений", - отметил парламентарий.